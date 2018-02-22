الهلال يفوز على القرضابية في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 22 فبراير 2018 (وال)- فاز فريق الهلال على فريق القرضابية

بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على

ملعب شهداء بنينا ضمن منافسات الأسبوع الثالث (إياب) للمجموعة الأولى من

الدوري الممتاز لكرة القدم.

فريق الهلال كان المبادر بالتسجيل عن طريق مهاجمه أنس المصراتي، وعزز

النتيجة بهدف ثان للاعبه "علي الشريف" لينتهي الشوط الأول بهدفين دون

مقابل.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب فريق لقرضابية "طارق عويدات" من تسجيل هدف

القرضابية الوحيدة، وقبل نهاية زمن الشوط الثاني تحصل فريق الهلال على

ركلة جزاء نفذها "علي الشريف" بكل اقتدار لتنتهي المباراة بفوز الهلال

بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة، بينما يبقى فريق القرضابية

برصيده السابق نقطة واحدة في آخر ترتيب هذه المجموعة.

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