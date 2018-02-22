التعادل السلبي يحسم لقاء الأهلي طرابلس والمدينة في الدوري الممتاز.الخميس ، 22-02-2018 - 20:51:00



طرابلس 22 فبراير 2018 (وال)- انتهى اللقاء الذي جمع مساء اليوم الخميس
فريقي أهلي طرابلس والمدينة بالتعادل السلبي بدون أهداف، والذي أقيم
بملعب طرابلس الدولي بحضور عشرة آلاف متفرج.
وتأتي هذه المباراة المرتقبة ضمن منافسات المجموعة الرابعة (إياب) من
الدوري الممتاز لكرة القدم.
الشوط الأول من المباراة كانت فيه الأفضلية النسبية لفريق المدينة الذي
تحكم في منطقة الوسط ولاحت له فرصة وحيدة مع بداية هذا الشوط، بينما تحصل
الأهلي على فرصة تصدى لها حارس المدينة أحمد عزاقة بكل اقتدار.
وفي الشوط الثاني واصل الأهلي الهجوم من جميع الجهات وسط تكتل دفاعي
ووسط متميز للمدينة ولاحت له ثلاث فرص تصدى لها الحارس "عزاقة" والذي كان
نجم المباراة، بينما لم يختبر حارس أهلي طرابلس "نشنوش" كثيرا خلال هذه
المباراة بسبب قلة هجمات المدينة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون
أهداف.
وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح أهلي طرابلس برصيد
18 نقطة متصدرا المجموعة الرابعة والمدينة 17 نقطة ثانيا.

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