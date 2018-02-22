معيتيق يلتقي سفير بريطانيا الجديد لدى ليبيا .

طرابلس 22 فبراير 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، صباح اليوم الخميس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا "فرانك بيكير"، حيث رحب النائب معيتيق بالسفير الذي استلم مهامه مؤخراً للعمل في ليبيا، وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد عبر السفير البريطاني خلال هذا اللقاء عن سعادته للعمل في ليبيا، وأكد استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، ورغبته المساهمة في إعادة الاستقرار لليبيا، بالتعاون مع المسؤولين الليبيين، للنهوض بمختلف القطاعات بما يخدم المواطن في كل المجالات.





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