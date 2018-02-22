النائب أحمد معيتيق يلتقي المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة .الخميس ، 22-02-2018 - 18:19:00

النائب أحمد معيتيق يلتقي المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة .طرابلس 22 فبراير 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، صباح اليوم الخميس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد "غسان سلامة" الى ليبيا، الذي وضع خلاله النائب في صورة زيارته لعدد من الدول مؤخراَ لمناقشة الملف الليبي.
وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة أهم المواضيع على الساحة الليبية، وأهم خطوات المرحلة القادمة، وأولويات تنفيذها لضمان تحقيق الاستقرار في مختلف المجالات بحسب مانشرته ادارة التواصل والاعلام .
وأكد النائب معيتيق خلال اللقاء على ضرورة إسراع تنفيذ الأمم المتحدة للبرامج التي تسهم في استقرار ليبيا.

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