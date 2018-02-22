أميرة الفاضل : ترحيل ( 14 ) الف مهاجرا غير شرعي من ليبيا الى بلدانهم خلال الثلاث أشهر الاخيرة .

طرابلس 22 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت " اميرة الفاضل " رئيس مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الافريقي ، ترحيل أكثر من 14 ألف مهاجرا غير شرعي من ليبيا الى بلدانهم .

وأكدت " الفاضل ان هذا العدد تمت اجراءات ترحيلهم من ليبيا وتأمين عودتهم الى بلدانهم خلال الاشهر الثلاثة الماضية وفي اطار الجهود التى بذلتها ليبيا واللجنة الثلاثية المشتركة والتى تضم الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ممثلة في منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤن.اللاجئين .

واشارت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعد ظهر اليوم في وزارة الخارجية الى ان اللجنة اتخذت عدد من الخطوات في اطار التعاون الامني والاستخباراتي بين ليبيا ودول الجوار الليبي مؤكدة استمرار التعاون بين اللجنة الثلاثية والسلطات الليبية لوضع معالجات جذرية ونهائية لقضايا المهاجرين غير الشرعيين بالتعاون بين ليبيا ودول الجوار الليبي..والدول الافريقية الاخرى.



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