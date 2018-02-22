اجتماع بوزارة الخارجية للجنة الثلاثية المعنية بالهجرة غير الشرعية والسلك الدبلوماسي الافريقي المعتمد بليبيا .

طرابلس 22 فبراير 2018 ( وال ) - عقدت اللجنة الثلاثية المعنية بقضية الهجرة غير الشرعية والمتكونة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي اجتماع مع السلك الدبلوماسي الافريقي المعتمد بليبيا اجتماع بمقر وزارة الخارجية بطرابلس ظهر اليوم برئاسة مدير الادارة الافريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي صلاح ابورقيقة وحضور " اميرة الفاضل " رئيس مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الافريقي ، وممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي .

وتناول الاجتماع اوضاع المهاجرين بمراكز ايواء الهجرة غير الشرعية بليبيا ومالمسوه من اهتمام السلطات الليبية بهذا الملف بعد قيامهم بزيارة لعدد من مراكز الايواء بطرابلس اليوم الخميس .

وأعرب السفراء عن شكرهم وتقديرهم للسلطات الليبية للمعاملة التى يلقاها المهاجرين داخل مراكز الايواء المؤقتة ، مؤكدين بأنهم ساعين في تنظيم الرحلات الجوية ومضاعفتها حتى تتم عودة جميع المهاجرين الى بلدانهم.

من جهته أكد مدير الادارة الافريقية بوزارة الخارجية صلاح ابو رقيقة ان جميع السلطات المعنية بليبيا تسعى الى تدليل كافة الصعاب لتسهيل عودة جميع المهاجرين الى بلدانهم، والتعجيل في حصر المهاجرين والاتصال بسفارات بلدانهم واتمام اجراءات ترحيلهم .



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