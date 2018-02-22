164 حالة وفاة بسبب الحمى الصفراء في البرازيل منذ يوليو الماضي .

ساو باولو 22 فبراير2018 (وال) - أعلنت وزراة الصحة في البرازيل أن 545 حالة إصابة مؤكدة بالحمى الصفراء سجلت منذ يوليو عام 2017 الماضي، توفي منهم 164 مصابا.

وذكرت الوزارة ان ألف 773 حالة اشتباه بالإصابة بهذه الحمى قد لوحظت خلال

تلك الفترة، استبعد منهم 685 حالة، فيما لا يزال 422 آخرون تحت الفحص،

بينما تأكدت الإصابة بها في 545 حالة، معظمهم في جنوب شرق البرازيل.

وأضافت أنه اكتشف في ولاية ميناس جرايس أكبر عدد من المصابين بالحمى

الصفراء بواقع 264 حالة، توفي منهم 77 شخصا، تليها ساو باولو بواقع 208

مصابا توفي منهم 57 ، ثم ريو دي جانيرو (72 حالة توفي منهم 29).

وأشارت إلى ان حملة تطعيمات هائلة بدأت في الـ25 من ينايرالماضي في

ولايات: ساو باولو، وميناس جرايس، وريو دي جانيرو، وهي صاحبة أكبر عدد من الإصابات، وجميعها في منطقة جنوب شرق البلاد.