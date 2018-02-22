لافروف يتهم أوكرانيا بانتهاك اتفاق مينسك للسلام.الخميس ، 22-02-2018 - 17:44:00



زغرب 22 فبراير2018 (وال) - اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي
لافروف، اليوم أن تبني قانون إعادة دمج مناطق دونباس من جانب حكومة
أوكرانيا ينتهك اتفاق مينسك للسلام ويعني استخدام القوة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في ليوبليانا عاصمة سلوفينيا إن "التدابير
التي اتخذتها مؤخرا الحكومة الأوكرانية لا تتناسب بأي حال مع اتفاق
مينسك، وأشير هنا على وجه الخصوص إلى قانون إعادة دمج دونباس، ما يعني
استخدام القوة".
ويطلق اسم دونباس على منطقتي لوجانسك ودونتسك، حيث تتمركز مليشيات
انفصالية موالية لروسيا، تحمل السلاح ضد حكومة كييف.

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