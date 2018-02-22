تأجيل إطلاق قمر اصطناعي إسباني مرة أخرى حتى الخميس .الخميس ، 22-02-2018 - 17:18:00



فاندنبرج (الولايات المتحدة) 22 فبراير2018 (وال) - أعلنت سبيس
إكس أنه تقرر تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي الإسباني لأغراض المراقبة
(باث) من الأرض، من اليوم إلى غد .
وقالت الشركة المشغلة للصاروخ الذي سيحمل ويضع القمر الاصطناعي في مداره،
إن التأجيل الجديد يأتي نتيجة العواصف القوية التي تشهدها المنطقة.
ويحظى القمر (باث) بتقنية الرادار والبث الثنائي لتطبيقات عسكرية ومدنية.
وكان من المقرر إطلاق القمر في 30 يناير من العام الجاري، لكن تأجل إلى
10 من الشهر الجاري، ثم لـ17 من فبراير، وفي 18 من نفس الشهر وقبل دقائق
من الإطلاق تقرر تأجيله لليوم.

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