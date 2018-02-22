الامم المتحدة تطالب بوقف الأعمال العدائية فورا في الغوطة الشرقية.





الامم المتحدة، 21 فبراير2018 (وال) - طالب الأمين العام للأمم

المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم الخميس بالوقف الفوري للأعمال العدائية في

الغوطة الشرقية.

وقال جوتيريس "أنا حزين للغاية بسبب معاناة المدنيين في الغوطة الشرقية،

مشددا على أن العالم لا يمكنه السماح باستمرار هذه "المأساة الانسانية".

ووجه جوتيرس هذه الدعوة أمام مجلس الأمن، الذي يبحث منذ أيام إمكانية

اصدار قرار حول فرض هدنة إنسانية لمدة شهر في كل سوريا.

وأشار إلى ان وقف العدائيات يجب أن يسمح بدخول المساعدات الانسانية

للمنطقة واخلاء أكثر من 700 شخص يحتاجون لعلاج عاجل لا يمكن أن يتلقوه

هناك ورعاية طبية على الأرض للجرحى والمرضى.

وقال إنها "مأساة إنسانية تتطور أمام أبصارنا واعتقد أنه لا يمكن ترك

الامور تستمر بهذا الشكل المروع".

وتقدر الأمم المتحدة بان 400 ألف شخص محاصرون في الغوطة من قبل القوات

الحكومية السورية.