العمليات الارهابية تقتل ما يزيد عن 13 ألفا و600 شخص عام 2017.





مدريد21 فبراير 2018 (وال) - أفاد المرصد الدولي للدراسات حول الإرهاب أن

ألف و459 اعتداء إرهابيا ارتكب في 42 بلدا خلال عام 2017 اسقر عن مقتل 13

ألفا و634 شخصا، نصفهم من المدنيي خاصة في العراق وأفغانستان ونيجيريا

والصومال وسوريا .

ووفقا للتقرير السنوي حول الإرهاب الصادر عن تلك المنظمةالتي مقرها

اسبانيا وقعت اثنان من كل ثلاث وفيات في البلدان الخمسة المذكورة وأن

العراق كان الأكثر تضررا، حيث شهد 35% من جميع الاعتداءات، وتحديدا 505

حادثة، متقدما بفارق كبير على أفغانستان التي شهدت 187 حادثا.

وبالإضافة إلى ذلك، استهدفت 48% من الهجمات التي شنتها التنظيمات

الارهابية أهدافا مدنية، في حين أن 35% منها طالت أهدافا ذات صلة بقوات

الأمن أو مرافق حكومية، و11.2% أهدافا دينية.

وكان تنظيم الدولة (داعش) والجماعات التابعة له الأكثر نشاطا، حيث إنها

مسؤولة عن 43.9% من العمليات الإرهابية (641 عملية)؛ تليها جماعة طالبان

بنسبة 17.5% (225 عملية)؛ وبوكو حرام بنسبة 9.4% (137 عملية)؛ وحركة

الشباب بنسبة 7.5% (109 عملية)؛ وفروع القاعدة بنسبة 6% (90 عملية).

في حين تولت تنظيمات إرهابية أخرى مهمة القيام بالعمليات المتبقية (227

عملية).