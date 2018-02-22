ايطاليا تستقبل عبر مشروع الممرات الإنسانية 114 لاجئا من إثيوبي.





روما 22 فبراير 2018 (وال) - أعلن مسؤول مكتب الهجرة والحماية الدولية

في الكاريتاس، أوليفيرو فورتي أن 114 لاجئا من مخيمات في إثيوبيا يصلون

إلى إيطاليا عبر مشروع ممرات إنسانية.

وأضاف أوليفيرو فورتي، المتواجد هذه الأيام في إثيوبيا، إن الاتفاق الذي

تموله المبالغ المتأتية من نسبة الـ8 بالألف"، سيهتم بنقل 500 لاجئ من

إثيوبيا الى إيطاليا في غضون عامين .

وأشار فورتي الى أن هناك في الوقت الحالي 11 ألف شخص في هذا المجال ، حيث

قررنا العثور على الأكثر ضعفا منهم ونقلهم الى إيطاليا"، حيث "سيكون

العديد من الرجال والنساء والأطفال موضع ترحيب من قبل أبرشياتنا .