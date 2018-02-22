وزارة الداخلية المغربية : الأمن المغربي يفكك خلية موالية لـ"داعش" .





الرباط في 22 فبراير 2018 ( وال )- ذكرت وزارة الداخلية المغربية أن

القوات الأمنية المغربية تمكنت امس الاربعاء ، من تفكيك خلية إرهابية

موالية لتنظيم "داعش" مكونة من ستة عناصر، ينشطون بمدينة طنجة شمالي

المغرب .

ونقلت مصادر اعلامية اليوم الخميس عن بيان للوزارة أن التحريات تفيد

أن عناصر هذه الخلية التي يتزعمها معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب ،

تأكد ضلوعها في التخطيط لاعتداءات تستهدف أمن واستقرار المغرب .

وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء

البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة .

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