وزارة الداخلية المغربية : الأمن المغربي يفكك خلية موالية لـ"داعش" .الخميس ، 22-02-2018 - 15:11:00



الرباط في 22 فبراير 2018 ( وال )- ذكرت وزارة الداخلية المغربية أن
القوات الأمنية المغربية تمكنت امس الاربعاء ، من تفكيك خلية إرهابية
موالية لتنظيم "داعش" مكونة من ستة عناصر، ينشطون بمدينة طنجة شمالي
المغرب .
ونقلت مصادر اعلامية اليوم الخميس عن بيان للوزارة أن التحريات تفيد
أن عناصر هذه الخلية التي يتزعمها معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب ،
تأكد ضلوعها في التخطيط لاعتداءات تستهدف أمن واستقرار المغرب .
وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء
البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة .
...( وال )...

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