الشرطة الفرنسية تفرق اعتصاما في موقع لتخزين نفايات نووية .





باريس 22 فبراير 2018م ( وال ) - نفذت الشرطة الفرنسية عملية مفاجئة فجر

يوم الخميس لطرد محتجين من موقع مخصص لتخزين نفايات نووية في منطقة " بور

" بشرق فرنسا .

ونقلت مصادر اعلامية عن وزارة الداخلية أن عملية إخلاء الموقع جرت بعد

البدء فيها مع تقدم عشرات من عناصر الشرطة في ملابس واقية قبل طلوع

النهار ترافقهم جرافة لطرد نشطاء احتلوا المنطقة .

وأضافت أن الحكومة لم توافق بعد على مخطط تخزين النفايات النووية على

عمق 500 متر تحت الأرض داخل طبقة محكمة من الاسمنت ، وتعارضه جماعات

محلية ومدافعون عن البيئة.

واشارت المصادر إلى أن حكومة الرئيس " ماكرون " تحرص على ألا تنتشر

حركات احتجاج واعتصام مماثلة بعد احتجاج من هذا النوع استمر عاما في موقع

مخصص لمطار جديد قرب نانت بغرب فرنسا ، وتراجعت الحكومة عن خطط تشييد

المطار الشهر الماضي.

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