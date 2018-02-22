مصادر نيجيرية : الجيش النيجيري ينقذ ( 76 ) تلميذة بعد هجوم شنته جماعة بوكو حرام .





أبوجا في 22 فبراير 2018م ( وال )- ذكرت مصادر نيجيرية أن قوات الجيش

النيجيري تمكنت من انقاذ ( 76 ) تلميذة وعثر على جثتي تلميذتين اخريين

بعد هجوم شنته جماعة بوكو حرام شمال شرقي نيجيريا.

ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤول محلي وشهود من أولياء الأمور إن هناك

مخاوف تتعلق باختفاء أكثر من ( 90 ) تلميذة بعد الهجوم الذي وقع على قرية

" دابتشي " في ولاية " يوبي " بشمال شرق نيجيريا.

وأشارت المصادر إلى أن جماعة " بوكو حرام " كثيرا ما تلجأ إلى اختطاف

رهائن من تلميذات المدارس ، وكانت اشهر عمليات الاختطاف هذه ، القضية

التي عرفت بفتيات مدرسة شيبوك ، حيث تم اختطاف اكثر من 200 تلميذة سنة

2014 ، تمكن بعضهن من الفرار ، وظلت اخريات رهن الاختطاف لسنوات طويلة .

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