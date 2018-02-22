" سيالة " يدعو المجتمع الدولي للتعاون مع ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، ويؤكد انه لا مكان في ليبيا لتوطين المهاجرين .

طرابلس 22 فبراير 2018( وال ) - عقد بمقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم اجتماع للجنة الثلاثية المعنية بالهجرة غير الشرعية والتى تضم الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بحضور وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " وكل من " اميرة الفاضل " رئيس مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الافريقي ، وسفيرة الاتحاد الاوروبي بليبيا " بينيتا موشايد " وكريستيان دا نلسون " المدير العام بمديرية سياسة الجوار الاوروبي ومفاوضات التوسع في الاتحاد ، نائب المدير العام للاقتصاد والقضايا العالمية في دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الاوروبي ، ونائب المدير العام لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية في مفوضية الاتحاد الاوروبي ، وعدد من المسؤولين في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومدراء الادارات بوزارة الخارجية المعنيين بمكافحة الهجرة غير الشرعية ، والذي كـُـرس لمناقشة هذه الظاهرة وتداعياتها على ليبيا ، ومساهمة المجتمع الدولي في مساعدة ليبيا في التصدي لهذه الظاهرة .

واكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع اللجنة ان ليبيا قد وفرت كل المتطلبات ومازالت مستمرة في تقديم المساعدات التي يحتاجها المهاجرين المتواجدين في مراكز الايواء المعدة رغم عدم وجود اي دعم دولي لليبيا بهذا الشأن ، مشيرا ً الى تعاون كل الاجهزة في ليبيا مع الوفود التي تقوم بزيارة هذه المراكز .

واوضح سيالة ان القوانين الليبية تجرم الدخول الى ليبيا بدون تأشيرة ، مجددا عدم قبول المجتمع الليبي لتوطين المهاجرين في ليبيا .

وبخصوص ماأثير في الفترة الماضية من وجود اساءة للمهاجرين أكد سيالة ان التحقيقات التي جرت ومازالت تجرئ اثبتث ان الليبيين يعاملون المهاجرين كضيوف وان حدوث بعض الاختراقات يخضع للتحقيقات حيث لا مكان في ليبيا للاتجار بالبشر مشيرا الى ان النائب العام اصدر امراً بالقبض على كل من يتبث تورطة في الاساءة للمهاجرين .

واختتم سيالة كلمته بالتأكيد على ان ليبيا ليس لديها ما تخفيه عن المجتمع الدولي فيما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية وان مراكز الايواء مفتوحة امام كل المنظمات الاقليمية والدولية ، داعياً المجتمع الدولي للوقوف مع ليبيا في حل هذه المشكلة التي تطال الجميع واقناع دول الشمال بمساعدة ليبيا في استحداث منظومة للرقابة الالكترونية لحماية الحدود ، واقامة مشاريع تنموية في دول المصدر للحد من ظاهرة تدفقات المهاجرين الى ليبيا ومنها الى اوروبا .

ومن جهتها اكدت رئيس مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الافريقي " اميرة الفاضل " ان الاتحاد الافريقي ومنظماته المختلفة ستواصل دعم جهود ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال التنسيق مع السلطات الليبية في التعرف على هوية المهاجرين، وفتح مجالات التعاون بين ليبيا ودول الجوار في كل ما يتعلق بهذه المسألة .

واوضحت في كلمة القتها في الاجتماع ان الاتحاد الافريقي سينسق مع المجتمع الدولي في مساعدة ليبيا فيما يتعلق بمراكز الايواء وما تحتاجه من خدمات او مساعدات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا حاليا .

واعربت " الفاضل " عن امكانية البدء في جمع واعداد قاعدة بيانات حول المهاجرين والتعاون في تدريب عدد من العناصر من ليبيا للقيام بهذه المهمة .

ومن جانبه اكد نائب المدير العام للاقتصاد والقضايا العالمية في دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الاوروبي ان مشاركة وفد من الاتحاد الاوروبي في هذا الاجتماع جاء لمساعدة ليبيا ودعمها المتواصل للتصدي للهجرة غير الشرعية خاصة مساهمة المنظمات التابعة للاتحاد المختصة بالهجرة.

وشدد في كلمة القاها في الاجتماع على ضرورة اعداد قاعدة بيانات حول المهاجرين في ليبيا متعهداً بتوفير الدعم اللازم الذي تحتاجه ليبيا في مكافحة هذه الظاهرة التي تمس شعوب القارة الافريقية والاوروبية والعالم ايضا .

هذا وسيقوم المشاركون في الاجتماع اليوم الخميس بزيارة ميدانية الى عدد من مراكز الايواء التي يتواجد فيها المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات مختلفة وذلك في اطار تعاون السلطات الليبية لاطلاع المجتمع الدولي على ما تقدمه ليبيا من خدمات انسانية لهؤلاء المهاجرين رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .



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