وزير العمل والتأهيل يلتقي بجدة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية .

جدة 22 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق hلوطني الدكتور " المهدي الورضمي " بجدة مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الدكتور علي بن ناصر الغفيص ، وذلك على هامش مشاركة " الورضمي " في فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل والذي تحتضنه مدينة جدة السعودية .

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين البلدين والاستفادة من تجارب

المملكة السعودية في مجال تنظيم سوق العمل وتمكين وتشغيل الشباب وكذلك في تفعيل صندوق تنمية الموارد البشرية.



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