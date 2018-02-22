شركة إيطالية تنفذ برج المراقبة الجوية بمطار معيتيقة الدولى.الخميس ، 22-02-2018 - 13:06:00



طرابلس 22 فبراير 2018 ( وال )- ذكرت مصلحة المطارات التابعة لوزارة
المواصلات بحكومة الوفاق الوطنى إنه تم تسليم موقع مشروع إنشاء برج
المراقبة الجوية بمطار معيتيقة الدولي للشركة الإيطالية المتعاقدة مع
مصلحة الطيران المدني .
وافادت مصلحة المطارات في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ان
الشركة الايطالية مكلفة بتنفيذ برج متكامل يشمل جميع المعدات الخاصة
بالملاحة الجوية حيث حددت مدة تنفيذ المشروع بثمانية اشهر من بداية
التنفيد .
....( وال )....

الأكثر قراءة في وال

مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
وزارة الخارجية تؤكد احالة الخارجين عن القانون الذين قبض عليهم في القداحية المتهمين في قضية تعذيب المهاجرين الى القضاء.
كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب تنظم ورشة عمل بعنوان " برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا الافاق والتحديات " .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا