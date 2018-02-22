شركة إيطالية تنفذ برج المراقبة الجوية بمطار معيتيقة الدولى.





طرابلس 22 فبراير 2018 ( وال )- ذكرت مصلحة المطارات التابعة لوزارة

المواصلات بحكومة الوفاق الوطنى إنه تم تسليم موقع مشروع إنشاء برج

المراقبة الجوية بمطار معيتيقة الدولي للشركة الإيطالية المتعاقدة مع

مصلحة الطيران المدني .

وافادت مصلحة المطارات في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ان

الشركة الايطالية مكلفة بتنفيذ برج متكامل يشمل جميع المعدات الخاصة

بالملاحة الجوية حيث حددت مدة تنفيذ المشروع بثمانية اشهر من بداية

التنفيد .

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