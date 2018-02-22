الهيئة الوطنية الوطنية للتعليم التقني تنظم المؤتمر الليبي الدولى للهندسة.

طرابلس 22 فبراير 2018( وال )- تنظم الهيئة الوطنية الوطنية للتعليم التقني خلال الفترة من( 3 -7 )من شهر مارس القادم المؤتمر الليبي الدولى للهندسة بمشاركة اساتذة وخبراء من الجامعات الليبية كافة .

وسيتم خلال هذا المؤتمر الذي سيعقد بفندق ريد سون بلو المهاري بطرابلس القاء العديد من البحوث والورقات العلمية التى تتناول التطوير في مجالات الهندسة الكهربائية ومجالات التحكم والحاسوب وتقنية المعلومات ومجالات التقنية الاخري.

ويهدف المؤتمر الى جمع الخبرات العلمية في ليبيا في مؤتمر علمي ومناقشة برامج التطويرفي المجالات العلمية والتقنية المختلفة .

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