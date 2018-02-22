أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع الدولارسنغافورة .

22 فبراير 2018 (وال) - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار الذي طغى على تقرير يفيد بانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

ونزل خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 42 سنتا أو 0.6 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 65 دولارا للبرميل.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الخميس، بعدما أظهر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يناير الماضي أن صناع السياسات ازدادوا ثقة في ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

ونظرا لتداول النفط بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد من تكلفة

واردات الوقود على الدول التي تستخدم عملات أخرى بما قد يحد من الطلب.

وطغت قوة الدولار على تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر يوم الأربعاء

والذي كشف عن انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة بمقدار 907 آلاف برميل إلى 420.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير ورغم تراجعات اليوم الخميس، قال محللون إن أسواق النفط تحظى بدعم جيد بصفة عامة نتيجة تزامن نمو الطلب مع تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

وقال دانيال هاينس الخبير الاستراتيجي ببنك ايه.ان.زد في تقرير نشر اليوم

الخميس ”تخفيضات إنتاج أوبك أدت إلى استقرار السوق. الالتزام بالاتفاق

جيد نسبيا“.

(وال)