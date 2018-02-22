الدكتورة هند شوبار مستشارة النائب احمد معيتيق للشؤوون الخدمية تشارك في ورشة عمل حول توصيات منتدى المرأة والامن .

طرابلس 22 فبراير 2018 ( وال ) - شاركت الدكتورة هند شوبار مستشارة النائب احمد معيتيق للشؤوون الخدمية في ورشة عمل حول توصيات منتدى المرأة والامن التى نظمتها مجموعة من أجلك ليبيا أمس الأربعاء وخُصصت لتنفيذ توصيات منتدى المرأة والأمن ووضعها كمنهاج عمل ضمن آلية محددة وحسب أولويات المجتمع واحتياجات المرأة ووفق خطة زمنية محددة تمهيدا لإحالتها إلي الأجهزة التنفيذية المختصة كمشروع وطني متكامل يسلط الضوء علي أهم الإشكاليات التي تعيق مسيرة المرأة والسبل الكفيلة بحلحلتها.

كما شاركت في هذه الورشة عدد من الخبرات والكفاءات النسائية المتخصصة في القضايا التي عرضت في محاور المنتدى وهي الأمن التعليمي والصحي والثقافي والاجتماعي والبيئي والأمن العام.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار العمل علي توصيات منتدى المرأة والأمن الذي عقد في 20 يناير الماضي، وانطلاقا من أهداف مجموعة من أجلك ليبيا، وتحقيقا للخطة السنوية التي تم الإعلان عنها في مشروع منصات الحوار المجتمعي من اجل الأمن والسلام والتنمية .

وبحسب مصادر بالمجموعة فان منهاج منصات الحوار المجتمعي والذي شاركت في صياغته خبرات أكاديمية وهيئات حكومية إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني يركز علي ضرورة اتخاذ التدابير الملموسة والمناسبة لمعالجة قضايا ومشاكل المرأة في مجال الأمن بمستوياته المختلفة ، والتأكيد على ضرورة وأهمية مراقبة أهدافه .

وأهابت مجموعة من أجلك ليبيا بالأخوات في مختلف مدن ومناطق ليبيا إلي ضرورة التواصل للعمل علي دعم هذه التوصيات واقتراح توصياتهم في مجال المرأة والأمن لتضمينها في منهاج عمل هذا المشروع.

يشار بأن سلسلة الندوات وورش العمل مستمرة في هذا الخصوص حتى موعد انعقاد المنتدى الثاني ((المرأة والاقتصاد )) تحت شعار نحو مشاركة فاعلة للمرأة في الاقتصاد والتنمية في 20 من شهر مارس القادم .



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