‏مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بديوان المحاسبة تنظم حلقة نقاش حول ادارة المشاريع .



طرابلس 22 فبراير 2018 ( وال ) - نظم مركز البحوث والدراسات

الاستراتيجية بديوان المحاسبة أمس حلقة نقاش حول ادارة المشاريع وفق

المنهجية المعتمدة من قبل المعهد الامريكي لإدارة المشاريع (PMI ).

وتم خلال هذه الحلقة تقديم ورقة عمل تناولت ادارة مخاطر المشاريع

وأنواعها وأهدافها وخطة ادارتها وتحليلها كميا ونوعيا واستراتيجية

الاستجابة للمخاطر السلبية وأنواع العقود وعلاقتها بالمخاطر وكيفية تحديد

نوعية العقود .. بالاضافة إلى الية مراجعة وتقييم مراحل تنفيذ المشروعات

وانعكاسات ذلك على الواقع الليبي.

واوصى المشاركون في حلقة النقاش بضرورة اجراء ت بعض التعديلات على لائحة

العقود الإدارية لتواكب منهجية ادارة المشاريع واصدار تشريع ينظم عمليات

التعاقد وأحكام المناقصات والممارسات وحظر استعمال عقود التكلفة زائد

هامش ربح والذي ساهم في تنامي الفساد في عقود الدولة.

كما اوصى المشاركون بضرورة العمل على اعداد دليل الاسعار

الاسترشادية للتعاقد وانشاء مجلس للعطاءات وضرورة تحديد الادوار

والمسؤوليات في ادارة عقود الدولة والزام كافة قطاعات الدولة باعداد

الدراسات الفنية اللازمة لمشاريعها قبل مباشرة تنفيذها وضرورة تركيز

الديوان في متابعته على التأكد من تكامل ووضوح مجال المشروع واكتمال كافة

الدراسات والخلو من العوائق قبل الموافقة على التعاقد .

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