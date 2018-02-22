الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .





طرابلس 22 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*ملخص عام : طقس متقلب على أغلب مناطق ليبيا مصحوب بسقوط أمطار متفرقة .

*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد مع سقوط أمطار متفرقة والرياح

جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة

إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على أغلب المناطق ودرجـات الحـرارة

القصوى تتـراوح هذا اليوم مابين (18-20) درجة مئوية وتصل إلى (23) درجة

مئوية على أبونجيم وتسجل ارتفاع يوم الغد ثم تنخفض إنخفاض ملحوظ يوم

الجمعة على أغلب المناطق.



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة و

نتوقع أن تكون جيدة على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية والرياح

جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة

مثيرة للاتربة ودرجات الحـرارة القـصوى تتراوح مابين (17-25) درجة مئويـة

وتسجل إرتفاع تدريجي وطفيف يوم الغد على أغلب المناطق .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على أغلب المناطق مع إحتمال سقوط

امطار منتفرقة والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة تتحول يوم الجمعة إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة

القصـوى تتـراوح مابين (21-25) درجة مئوية وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد

على أغلب المناطق.



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار

متفرقة والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح هدا اليوم مابين (15-20) درجة مئوية وتصل

إلى ( 26 ) درجة مئوية على الكفرة وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب

المناطق.

..(وال)..