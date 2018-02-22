النشرة البحرية .



طرابلس 22 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*من رأس جدير إلى سرت.

السماء مغطاة جزئيا الي كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة الريح متغير

الاتجاه الي باش سرعته مابين (05 - 15) عقدة ارتفاع الموج يتراوح ما بين

(0.25-1.00) متر البحر هادئ على زوارة و خفيف الموج على باقي الساحل درجة

حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16) درجة مئوية الرؤيـة جيدة الي

متوسطة وتكون ضعيفة على ساحل زوارة في الصباح الباكر.



*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

السماءً مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة الريح متغير

الاتجاه بشكل عام ويكون شرش هذا اليوم على الخليج يتحول يوم الغد الى

قبلي بينما يكون براني يوم الغد على اقصى الساحل سرعته مابين(05 - 15)

عقدة إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75)متر البحر هادئ الى خفيف

الموج درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-17) درجة مئوية الرؤيـة

جيدة الي متوسطة أثناء سقوط المطر.

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