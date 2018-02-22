مجموعة العمل المــالي الدولية FATF ترفع اسم ليبيــا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة .



طرابلس 22 فبراير 2018 ( وال ) - أعلن مصرف ليبيا المركزي أن فريق متابعة

التعاون الدولي ICRG التابع لمجموعة العمل المالي الدولية FATF أصدر قرار

برفع اسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة بعد أن كانت قد أدرجت

ضمن قائمة الدول الخاضعة للمُتابعة فيما يتعلق بمدى قدرتها على تطبيق

معايير والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووصف مصرف ليبيا هذا القرار والذي صدر أمس الأول الثلاثاء بالانجــاز

الكبيـر معتبرا إياه إقرار من المجموعة FATF بامتثال ليبيــا بكافة

مُتطلبات والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً

للمعايير الدولية ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سمعة الدولة الليبية

ويعزز ثقة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية في مؤسساتها المالية

والمصرفية.

هذا وهنأ مصرف ليبيـــا المركزي الجميع بهذا القرار ، ووجه الشكر لكل من

أسهم في إنجازه من موظفي وإدارات المصـرف المركزي ومستشاريه، كما خص

بالشكر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير العدل المفوض على

مجهوداتهم ودعمهم لمصلحة الوطن العُليــا.



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