الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم لحماية الممتلكات الثقافية والأثرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا غد الجمعة .



نيويورك 22 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انه

سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا

لحماية الممتلكات الثقافية والأثرية وذلك يوم غد الجمعة الموافق للــ 23

من شهر فبراير الجاري بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بنيويورك .

وأضافت الوزارة بحسب مانشرته على موقعها على شبكة المعلومات الدولية

الانترنت أنه سيقوم بالتوقيع على هذه المذكرة عن الجانب الأمريكي نائب

وزير الخارجية للشؤون السياسية " ستيفن قولد اشتاين " وعن الجانب الليبي

وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية " لطفي المغربي " وذلك بمقر وزارة

الخارجية الأمريكية بنيويورك .

وأشارت إلى أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي في إطار التعاون بين

الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني لحماية الآثار

والممتلكات الثقافية من التهريب والمتاجرة .





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