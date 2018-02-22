تفشي سلالة جديدة من التيفود في باكستان .





لندن 22 فبراير 2018 (وال) - رجّح علماء ظهور تفشيا لحمى التيفود

في باكستان من سلالة جرثومية مقاومة للأدوية .

وقام باحثون من معهد (ولكام سانجر) في بريطانيا بتحليل الخصائص

الوراثية للسلالة الجرثومية للتيفود وتوصلوا إلى أنها تحورت واكتسبت

خاصية وراثية جديدة تجعلها مقاومة للعديد من المضادات الحيوية.

واوضح خبراء من جامعة " أغاخان " في باكستان يعملون مع فريق

المعهد أن التيفود المقاوم للأدوية ما زال ينتشر. وظهر المرض للمرة

الأولى في مدينة حيدر اباد الباكستانية في نوفمبر 2016.

ووجد الفريق أن التفشي نجم عن سلالة تعرف باسم اتش58 ويعرف عنها

ارتباطها بحالات مقاومة للأدوية. وبمزيد من الفحص توصل العلماء إلى أن

هذه السلالة اكتسبت ميزة وراثية إضافية تجعلها مقاومة للمزيد من أنواع

المضادات الحيوية.

يذكر أن التيفود مرض شديد العدوى تحدث الإصابة به نتيجة تناول

أطعمة أو مشروبات ملوثة ومن أعراضه الغثيان والحمى وآلام البطن وظهور طفح

وردي اللون على الصدر. وإذا لم يعالج فإنه يمكن أن يكون قاتلا.