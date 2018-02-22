رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يستعرض مع السفير الألماني زيادة نشاط شركات بلاده في ليبيا .





طرابلس 22 فبراير 2018 ( وال )- بحث رئيس المؤسسة الوطنية الليبية

للنفط مع السفير الألماني لدى ليبيا "كريستيان بوك" بطرابلس أول أمس

الثلاثاء زيادة نشاط الشركات النفطية الألمانية .

وتم خلال هذا اللقاء "بحث العلاقات المشتركة في مجال النفط والغاز،

والجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية للنفط من أجل رفع القدرة الانتاجية

من النفط الخام"، مع "التأكيد على أهمية استقرار الوضع الأمني في تحسين

واستمرار الانتاج بالمناطق النفطية".

من جانبه "أكد رئيس مجلس الإدارة بأن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على

تحسين الأوضاع الأمنية وذلك بالتعاون مع المجالس البلدية في كافة ربوع

ليبيا".

كما تطرق الجانبان إلى نشاط شركة فنترسهال الألمانية في ليبيا ورغبة عدد

من الشركات الألمانية الاخرى للعمل فى ليبيا.

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