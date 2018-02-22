السعودية تلغي "بيت الطاعة".





عمان 22 فبراير 2018 ( وال ) - أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن وزارة

العدل أوقفت العمل بالأحكام التي تسمح بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل

زوجها، وألغت ما يعرف بـ"بيت الطاعة" حفاظا على كرامة المرأة.

واوضحت الصحيفة أن وزارة العدل السعودية "أوقفت العمل بالأحكام القاضية

بإجبار الزوجة العودة إلى بيت زوجها، وألغت قضايا ما يعرف بـ"بيت

الطاعة"، حفاظا على كرامة المرأة، ولقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من

الأزواج".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن وزارة العدل التزمت بنص المادة 75 من

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر

على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا".

ورأت تلك المصادر أن "القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة

إلى بيت الزوجية بين خيارين، إما الطلاق أو الخلع".