هجوم انتحاري بعبوة ناسفة يستهدف السفارة الأمريكية في الجبل الأسود.





بلجراد في 22 فبراير2018 (وال)- قالت حكومة الجبل الأسود "مونتنجرو" أن

مهاجما ألقى عبوة ناسفة على السفارة الأمريكية في العاصمة "بودجوريتشا"

وقتل نفسه بعد ذلك بقنبلة أخرى.

وأوضحت الحكومة على موقعها على تويتر وفق وكالة الانباء الالمانية التي

اوردت النبأ أن العبوتين كانتا على الأرجح قنبلتين يدويتين، مشيرة إلى أن

الأولى ألقيت في ساحة السفارة وأن الثانية، التي قتلت المهاجم، انفجرت في

الشارع خارج السفارة.

ووقع الانفجاران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي،

فيما لم ترد بعد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الهجوم.

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