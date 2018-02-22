مناقشة سبل مد جسور التعاون السياحي بين ليبيا ومنظمة السياحة العالمية .







طرابلس 22 فبراير 2018 (وال)- إلتقى رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة

الوفاق الوطني، خيضر بشير مالك، الامين العام لمنظمة السياحة العالمية .

وتركز اللقاء على مناقشة سبل مد جسور التعاون السياحي بين ليبيا

والمنظمة على ضؤ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين سنة 2013 .م.

وأكد الجانبان على أهمية دور منظمة السياحة العالمية باعتبارها تمثل بيت

الخبرة العالمي التي تساعد الدول التي ترغب في تطوير قطاعها السياحي من

الاسهام بالعمل على تطوير قطاع السياحة في ليبيا .

( وال )