الجيش النيجيري ينقذ 76 تلميذة بعد هجوم شنته جماعة بوكو حرام .





أبوجا 22 فبراير 2018 ( وال ) - تمكن الجيش النيجيري من انقاذ 76

تلميذة وعثر على جثتي تلميذتين اخريين بعد هجوم شنته جماعة بوكو حرام

شمال شرقي نيجيريا.

وقال شهود من أولياء الأمور وأحد سكان قرية نيجيرية ومسؤول محلي إن

هناك مخاوف تتعلق باختفاء أكثر من 90 تلميذة بعد الهجوم الذي وقع على

قرية دابتشي في ولاية يوبي بشمال شرق نيجيريا.

وكثيرا ما تلجأ بوكو حرام الى اختطاف رهائن من تلميذات المدارس ، وكانت

اشهر عمليات الاختطاف هذه ، القضية التي عرفت بفتيات مدرسة شيبوك ، حيث

اقدم هذا التنظيم الارهابي على اختطاف اكثر من 200 تلميذة سنة 2014 .