وزارة التعليم تعقد ورشة عمل تمهيدية حول ضمان الشفافية ومكافحة الفساد "الأهداف والآليات" .







طرابلس 22 فبراير 2018 (وال)- عقدت وزارة التعليم ورشة عمل تمهيدية حول

ضمان الشفافية ومكافحة الفساد " الأهداف والآليات"، وتأتي الورشة التي

نظمها مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد بوزارة التعليم للتعريف بألية

عمل المكتب والبرامج المقترحة لخطة عمله بالوزارة .

وحضر فعاليات الورشة التي أقيمم بمقر وزارة التعليم بطرابلس وكيلي

الوزارة الدكتور "محمد الزوي" وأ "عادل جمعة"، وعدد من مديري المراكز

والإدارات والمكاتب بالوزارة والمسئولين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

والجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني من ذوي الاهتمام في هذا

الجانب.

وبين مدير مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد الأستاذ "فاضل بن سعد" في

كلمة افتتاح أعمال الورشة بأن الهدف من إقامة الورشة يأتي من أجل ترسيخ

مبدأ الشفافية داخل الوزارة ، مبيناً أن ذلك لا يتأتى إلا بتظافر كل

الجهود من العناصر المكونة للوزارة ، مؤكداً في ذات السياق دعم الوزارة

للمكتب لتأدية عمله وأداء مهامه وفق التشريعات النافذة بالخصوص، متمنياً

أن تكون ورشة العمل التمهيدية بداية لتعاون مثمر وفعال لتحقيق الأهداف

المنشودة من ذلك.

وأكد كل من الوزارة وكيلي الوزارة على أهمية ودور المكتب داخل وزارة

التعليم ، مؤكدين حرص الوزارة على دعم عمله بما يسهم في أداء دوره وفق

المهام المناط للمكتب.

واستعرض رئيس قسم الشفافية بالمكتب " الصديق مسعود " من خلال

العرض الضوئي عمل المكتب خلال الأشهر الماضية .

ومن جانبها قدمت " وفاء بحرون" عرض حول المنظومة الإلكترونية

للمكتب ودورها في تنظيم سير العمل وتنفيذ المهام .

كما تخلل الورشة تقديم عدة مقترحات وأراء من قبل الحاضرين والتي من شأنها

دعم العمل في هذا الشأن .

يشار إلى أن المكتب تم استحداثه مؤخراً بقرار (676) لسنة 2017 . م بشأن

اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم الصادر عن المجلس الرئاسي .



( وال )