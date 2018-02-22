وكيل وزارة التعليم يشدد على ضرورة البدء بعملية صرف "علاوة الحصة" للمعلمين مع نهاية الفصل الدراسي الاول.







طرابلس 22 فبراير 2018 (وال)- شدد وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم

العام أ "عادل جمعة" , على ضرورة البدء بعملية صرف " علاوة الحصة"

للمعلمين مع نهاية الفصل الدراسي الأول, موضحاً تفهم الوزارة لحجم

المعاناة وصعوبة الحياة التي يعيشها العاملون في قطاع التعليم بسبب تردي

وانحدار المردود المادي الذي يتحصلون عليه, مؤكداً بذلك التزام الوزارة

بوعودها بشأن العمل على تحسين الاوضاع المادية للعاملين بالقطاع.

وطالب الوكيل, خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بمنطقة الهاني

بطرابلس, مع مديري الادارات والمكاتب بالوزارة ومراقبي التعليم ببلديات

طرابلس الكبرى ، بالاضافة إلى عدد من رؤساء المكاتب والأقسام بالمراقبات

, مراقبات التعليم بضروة إحالة الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمة

التابعة لهم في شكله النهائي قبل بداية الفصل الدراسي الثاني, وذلك من

اجل اعتماده من قبل الوزير وبدء العمل من خلاله بمرحلة سد العجز من

المعلمين في المدارس, وتدريب وتأهيل المعلمين الموجودين بأقسام الاحتياط

العام طبقاً لأولويات احتياجات ومتطلبات المدارس, داعيا بذلك إدارة

التفتيش التربوي بالوزارة الى ضرورة التعاون مع المراقبات فيما يتعلق

بمراجعة واعتماد الملاكات الوظيفية.

كما طالب الوكيل المراقبات بالإسراع في تزويد الوزارة بالبيانات

والإحصائيات الخاصة بـ ( الطلاب , المعلمين ,والموظفين) التابعين لهم,

مشدداً على أن تتضمن هذه البيانات الرقم الوطني لكل طالب وأن يتم تسليمها

للوزارة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني, موضحاً بأن هذه البيانات سيتم

استخدامها في التقديرات الخاصة بطباعة وتوزيع الكتاب المدرسي.

كما تطرق الاجتماع إلى الوقوف علي استعدادات إدارة الامتحانات بالوزارة

للامتحانات النهائية لطلبة الشهادات العامة.

وفي ذات السياق تباحث المجتمعون حول الاوضاع التي تسير فيها امتحانات

طلبة سنوات النقل, مبدين رضاهم عن حسن التنظيم والظروف التي تسير فيها

الامتحانات واصفينها بـ "الجيدة".

( وال )