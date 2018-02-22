رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق يعلن عن خطط لتنشيط السياحة .





طرابلس 22 فبراير 2018 (وال)- أعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة

الوفاق الوطني، خيضر بشير مالك، عن خطط لتنشيط السياحة في ليبيا .

وقال مالك ، خلال كلمة له أمام عدد من وسائل الإعلام : إن المخطط سيبدأ

بإحياء مهرجانات المكونات الثقافية، بمافي ذلك إحياء الأسبوع السياحي

الأمازيغي، وإطلاق النسخة الأولى من مهرجان الصحراء الكبرى المعني بعرض

تراث الطوارق، على نطاق محلي، وأن يتوسع نطاقه ليشمل تراث الأمازيغ

والطوارق في كامل امتداد رقعة انتشارهم في الدول المجاورة والصحراء

الكبرى في السنوات المقبلة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الهيئة ستنظيم مهرجان التراث التباوي، وتنفذ

برنامج رحلة سفراء السلام المستهدف أن تجوب عدد من المناطق في ليبيا

بالتنسيق مع المجالس البلدية.

وشدد " مالك " ،على ضرورة تهيئة الظروف لتشجيع المستثمرين المحليين

والعالميين، للاستثمار في مجال السياحة، والاستفادة من التراث الثقافي

والطبيعي والتنوع الجغرافي، ولطافة الطقس في ليبيا، في التنمية وتحقيق

تطلعات المجتمعات المحلية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة على إقامة برامج تنشيطية بمسرح صبراتة

الأثري، والاستفادة من مسرح لبدة في الترويج السياحي، فضلاً عن إعادة

تفعيل المهرجانات المعتمدة في غدامس، والجبل الأخضر، والزاوية، والعرعار

السياحي في مصراتة، مع اعتماد رالي الزنتان، كحدث دولي تحت مسمى (رالي

ليبيا)، وتنظيم مهرجان الطفولة في سرت.



( وال )