قوات لاحتلال تعتقل شابين وتعتدي على آخر بالضرب في بيت لحم.الخميس ، 22-02-2018 - 08:42:00



بيت لحم 22 فبراير-2018 ( وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،
الليلة الماضية، واليوم الخميس، شابين، من بيت لحم، واعتدت على آخر
بالضرب.
وأفاد مصدر أمنىفلسطيني ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا، الشاب وجيه
عواد (25 عاما)، بعد دهم منزله، وتفتيشه في منطقة "شارع الجبل"، وسط
المدينة.
كما اعتقلت تلك القوات في ساعة متأخرة من مساء أمس شابا، واعتدت على آخر
بالضرب، خلال مواجهات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
...(وال) ...

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