المغرب : انطلاق أعمال المؤتمر الإسلامي للطفولة.





عمان 22 فبراير 2018 ( وال )- انطلقت، في مقر المنظمة الإسلامية

للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" في العاصمة المغربية الرباط، أمس

الأربعاء، أعمال الدورة الخامسة للوزراء المكلفين بالطفولة، تحت شعار:

"نحو طفولة آمنة"، التي تنظمها الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة الأسرة

والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية في المملكة المغربية.

وافتتح المؤتمر برعاية الملك محمد السادس،ملك المغرب الذي دعا إلى

الاستثمار في الأطفال، وحمايتهم من العنف والاستغلال والإهمال، في رسالة

له تلاها وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان..

من جهته دعا المدير العام لـ "إيسيسكو"، عبدالعزيز التويجري، إلى

"المبادرة بتقديم الدعم لأطفال العالم الإسلامي، الذين يعانون في مناطق

النزاعات المسلحة، مثل ليبيا ,وسوريا واليمن والصومال وأفغانستان، والحرص

على سلامتهم والحفاظ على حياتهم".

وشدد التويجري على أن أطفال فلسطين يأتون في مقدمة أطفال العالم الإسلامي

الأكثر معاناةً وانتهاكاً لحقوقهم المتعارف عليها دولياً، بسبب الاحتلال

الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وممارسات جنوده ومستوطنيه

الإجرامية، الذين ينتهكون يومياً أبسط حقوق الإنسان، التي أقرها المجتمع

الدولي ومنظماته وهيئاته المتخصصة.

ويستمر المؤتمر يومين بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الدول الأعضاء في

منظمة التعاون الإسلامي، وعدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية،

الإقليمية والدولية، وعدد من الخبراء والباحثين من داخل المغرب وخارجه،

وسيعتمد المؤتمر في ختام أعماله مشروع اعلان الرباط.

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