مجموعة العمل المالي الدولية ترفع اسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة في الارهاب وغسيل الاموال .

طرابلس 21 فبراير 2018 (وال) - ذكر مصدر اعلامي من مصرف ليبيا المركزي ان مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) رفعت اسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة في الإرهاب وغسيل الأموال، وهو ما يؤكد التزام ليبيا في تطبيق معايير والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان اصدره اليوم الأربعاء، إن رفع اسم ليبيا أمس الثلاثاء من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة بهذا الخصوص، ينعكس إيجاباً على سمعة الدولة الليبية، ويعزز ثقة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية في مؤسساتها المالية والمصرفية.



ووجه المركزي في بيانه الشكر لكل من أسهم من موظفي وإدارات المصـرف ومستشاريه في هذا الإنجاز، وخص بالشكر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير العدل المفوض على مجهوداتهم ودعمهم لمصلحة الوطن العُليــا.



يشار إلى أن مجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية تتابع اي تقدم تحرزه الدول الاعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وقد تأسست في باريس عام 1989.

(وال)