فريق الاتحاد يفوز على الساحل النيجري ويتأهل إلى الدور الـ 32 لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.





طرابلس 21 فبراير 2018 (وال)- فاز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مساء

اليوم الأربعاء على فريق الساحل النيجري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة

التي أقيمت بملعب جنرال سيتي كونتشي بنيامي، ضمن إياب الدور التمهيدي

لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2018. أهداف المباراة الثلاثة جاءت في الشوط الأول حيث افتتح النتيجة اللاعب

"عبد السلام الفيتوري" في الدقيقة 17 ، وسجل "محمد الطبال" الهدف الثاني

في الدقيقة 25 ، وأضاف "عبد السلام الفتوري" الهدف الثالث في الدقيقة 31

.

وبهذه النتيجة تأهل فريق الاتحاد إلى الدور الـ 32 وسيلتقي في هذا الدور

مع فريق أكوا يوناتيد النيجيري .

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز فريق الاتحاد على فريق الساحل

النيجري بنتيجة (1-0) والتي أقيمت بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس

التونسية في الـ 10 من شهر فبراير الجاري.

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