تواصل منافسات الجولة الثالثة إياب للدوري الممتاز لكرة القدم غدا الخميس.





طرابلس 21 فبراير 2018 (وال) - تتواصل يوم غد الخميس منافسات الجولة

الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم 2017-2018 (مرحلة الإياب)

بإقامة مباراتين، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام

لكرة القدم.

فعلى ملعب شهداء بنينا يلتقي فريق الهلال نظيره فريق القرضابية،

الساعة الخامسة والربع مساء، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

يدخل فريق الهلال هذه المباراة وفي رصيده (13) نقطة من سبع مباريات في

المركز الثالث، فيما يدخل فريق القرضابية بنقطة واحدة من ثماني مباريات

في المركز السابع والأخير.

وعلى تمام الساعة الثالثة مساء بملعب طرابلس الدولي يلتقي فريق الأهلي

طرابلس نظيره فريق المدينة، وذلك في مباراة مهمة من أجل خطف ثلاث نقاط

ثمينة تؤهل أحدهما لصدارة فرق المجموعة الرابعة مؤقتا.

يدخل فريق الأهلي طرابلس هذه المباراة وفي رصيده (17) نقطة من سبع

مباريات في المركز الأول، بينما يدخل فريق المدينة برصيده (16) نقطة من

نفس عدد المباريات في المركز الثاني.

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