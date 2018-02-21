دارنس يفوز على الأنوار في الدوري الممتاز لكرة القدم.الأربعاء ، 21-02-2018 - 21:40:00



طرابلس 21 فبراير 2018 (وال)- فاز فريق دارنس مساء اليوم الأربعاء على
فريق الأنوار بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب
شهداء بنينا ضمن منافسات الأسبوع الثالث (إياب) للمجموعة الأولى من
الدوري الممتاز لكرة القدم.
هدف دارنس الأول جاء في الدقيقة الـ 20 للاعب "علي دخيل" ثم عاد نفس
اللاعب وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 45 ، وجاء الهدف الثالث بقدم
"عماد الشاعري" في الدقيقة الـ 83 .
وبهذه النتيجة رفع دارنس رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد فريق
الأنوار عند النقطة الـ 11.
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