فريق التحدي يغادر دوري أبطال أفريقيا.





طرابلس 21 فبراير 2018 (وال) - غادر فريق التحدي لكرة القدم منافسات

دوري أبطال أفريقيا بعد خساراته مساء اليوم الأربعاء أمام فريق أدوانا

ستارز الغاني بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب مدينة

كوماسي الغانية، في إياب الدور التمهيدي للبطولة الأقوى في أفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز فريق التحدي على أدوانا ستارز

الغاني بنتيجة (1-0) والتي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة في الـ11 من

شهر فبراير الجاري.

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