غريان تحتضن فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول دور الأمم المتحدة في ليبيا .

((( تقرير ))),,,,,,,,,,,,,,



غريان 21 فبراير 2018 ( وال ) – بدأت بكلية القانون والعلوم السياسية بجامعة غريان صباح اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان "دور الأمم المتحـدة ما بعد التدخل العسكري في ليبيا 2011 " النجاحات والإخفاقات " بمشاركة العديد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الليبي من مختلف الجامعات الليبية بأوراق بحثية وقراءات قانونية في هذا الشأن. . وناقش المؤتمر في جلسته العلمية الصباحية التي ترأسها كلا الدكتور "محمد الحراري" ، والدكتور "سامي الأطرش" العديد من الأوراق البحثية حيث ألقى الدكتور "إبراهيم الفرجاني" الورقة البحثية الأولى تحت عنوان "مساهمة لجنة الجزاءات في تعزيز جهود الأمم المتحدة في إعادة بناء ليبيا بعد التدخل العسكري 2011" ، وجاءت الورقة الثانية تحت عنوان "لجنة الجزاءات الدولية بين فشل الجهد وإفشال الجهود" للدكتور "أبو المعالي محمد " ، وحملة الورقة الثالثة عنوان "لجنة الجزاءات الدولية الخاصة بليبيا" للدكتور "عبد الله الناظوري" . وتناولت الجلسة العلمية الثانية التي ترأس إدارتها كلا من الدكتورة "عائشة واسمين" ، والدكتور "عبد الغني الرويمض" عدد ثلاثة بحوث كانت الأولى بعنوان "مدى إلتزام الأمم المتحدة بتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية تجاه ليبيا سنة 2011" ألقاها الأستاذ "فرج حنيش" ، وجاءت الورقة الثانية تحت عنوان "البعثة الأممية والأزمة الإنسانية الليبية قراءة في تقرير أمين عام الأمم المتحدة بشأن ليبيا" للأستاذ "علي الدويب" ، وحملت الورقة البحثية الثالثة عنوان "مسؤولية الأمم المتحدة إزاء الأزمة الإنسانية في ليبيا ما بعد ثورة 17 فبراير 2011" قدمها الأستاذ "يوسف أوتوحي" . وفي الجلسة المسائية التي ترأسها الدكتور "محمد ماقورا" واشتملت على أربعة أبحاث حيث قدمت الدكتورة "فاتن بشينة" الورقة الأولى بعنوان "قراءة في قرار مجلس الأمن 1970 (2011) بشأن إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية" ، وجاءت الورقة البحثية الثانية بعنوان "تقدير دور محكمة الجنايات الدولية في ليبيا" للدكتورة "فاتن بشينة" ، وجاءت الورقة البحثية الثالثة بعنوان "مدى إمكانية إختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم الإرهاب" للأستاذ "وليد الزوبي" وكانت الورقة الرابعة والأخيرة في الجلسة المسائية لهذا اليوم بعنوان "حدود ولاية المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا" للأستاذ "أبوالقاسم عبد الله ". وأفاد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر "علي الدويب" وكالة الأنباء الليبية بأنه سيتم طرح العديد من الأوراق البحثية التي تتناول متابعة عمل المنظمات الدولية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا والوقوف على مكامن القصور في عمل هذه المنظمات ، موضحاً بأنه تم إعتماد ( 19 ) بحثا لأكاديميين من مختلف الجامعات الليبية ، وكانت هناك أيضاً مشاركتين مغاربيتين من جمهورية موريتانيا ، والمملكة المغربية . هذا وحضر جلسات اليوم الأول نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة "ماريا ريبيرو" ، ومساعد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة "مكرم ملاعب" ، والمستشارة السياسية بالبعثة "إيناس أحمد" ، والمستشار السياسي بالبعثة "كريستوفر كارلين" ، وكبير مستشاري الشرطة في البعثة العقيد دكتور "عابد الحمد" ، ومحلل التنمية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "آمال المغربي" ، والمساعدة الخاصة لنائبة رئيس البعثة "رفال محمد" ، ومن قسم الشؤون الإنسانية بالبعثة "سميرة أبوسلامة" ، ومن قسم الإعلام بالبعثة "جان علم" ، ومن مكتب دعم الإنتخابات بالبعثة "حافظ محمد" . كما حضر فعاليات المؤتمر عميد بلدية غريان "يوسف بديري" ، وعضو مجلس النواب "صلاح زوبيك" ، وعضو المجلس الاعلى للدولة "رمضان إمبية" ، ووكيل ديوان بلدية غريان "نصر الدين الفزاني" ، ورئيس جامعة غريان الدكتور "محمد غومة" ، ورئيس لجنة إدارة الأزمة بالبلدية "مفتاح دياب" وعدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن السياسي.



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