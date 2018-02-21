نواب بريطانيون يطالبون بعدم الانصياع لضغوطات اوروبية في شان مفاوضات الانسحاب .





لندن 21 فبراير 2018 (وال) - طالب نواب بريطانيون اليوم الأربعاء رئيسة

الوزراء تريزا ماي ب بعدم الانصياع للضغوطات الأوروبية والعمل على تحقيق

خروج واضح من الاتحاد الاوروبي".

واكد النواب المحافظون في رسالة وجهوها لرئيسة الوزراء تأييدهم لخطتها

المتعلقة بالخروج من السوق الاوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي بهدف

استعادة السيادة البريطانية الكاملة على حدودها ومراقبة من يدخل اراضيها

من اوروبيين او غيرهم.

وشددوا على ضرورة ان تتمكن الحكومة البريطانية من استرجاع كافة الصلاحيات

من المؤسسات الأوروبية بمجرد انسحابها المقرر في 29 من مارس 2019

بالاضافة الى حصولها على حق التفاوض حول اتفاقات التجارة الحرة مع دول

غير اوروبية بعد الانسحاب مباشرة.