نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منسقة الشؤون الإنسانية تقوم بزيارة تفقدية لمستشفى غريان التعليمي .

غريان 21 فبراير 2018( وال )– قامت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منسقة الشؤون الإنسانية "ماريا ريبيرو" صباح اليوم رفقة عميد بلدية غريان "يوسف بديري" ، ورئيس لجنة إدارة الأزمة بالبلدية "مفتاح دياب" بزيارة تفقدية لمستشفى غريان التعليمي للوقوف على احتياجاته والمعوقات التي تواجه عمل المستشفى.

وأوضح مدير مستشفى غريان التعليمي "ناجي شنانة" لمراسل وكالة الأنباء الليبية بأن هذه الزيارة لمنسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا بهدف الوقوف على الخدمات الطبية التي تُقدم للمرضى بالأقسام الاستعجالية والإيوائية بالمستشفى ، والإطلاع على الصعوبات التي تعاني منها أقسام المستشفى من نقص شديد في الأدوية ، واحتياجاتها من المعدات والمستلزمات الطبية .

يشار الى ان زيارة " ريبيرو " لمستشفى غريان المركزي تأتي في إطار مشاركتها في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي يعقد بكلية القانون بمدينة غريان .



...( وال -غريان ) ...