24 قتيلا في هجمات اليوم على غوطة دمشق الشرقية.





بيروت، 21 فبراير2018 (وال) - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 24

شخصا على الأقل قتلوااليوم الأربعاء، بينهم طفلان، وسقط مئات المصابين في

هجمات جوية بالبراميل المتفجرة وعمليات قصف مدفعية لقوات النظام على عدة

مناطق في الغوطة الشرقية .

وأضاف المرصد ان الغارات وعمليات القصف المدفعي أسغرت عن سقوط جرحى

بعدة مناطق بالغوطة الشرقية، مثل كفربطنا وعربين وعين ترما وسقبا علاوة

على أماكن أخرى.

ووفقا لإحصائية المرصد السوري، فقد قتل 296 شخصا، بينهم 71 طفلا و42

امرأة، كما سقط نحو 1500 مصاب منذ ليل الأحد الماضي جراء غارات الهجمات

الجوية والمدفعية بغوطة دمشق الشرقية.