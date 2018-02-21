انطلاق مشروع الخمس التوعوي .

الخمس 21 فبراير 2018 ( وال ) - انطلقت يوم أمس الثلاثاء فعاليات إشهار مشروع الخمس التوعوي تحت شعار (توعية - إدراك - ثقافة ) بمشاركة حراك ليبيا حلها الشباب و بالتعاون مع إتحاد عام طلاب جامعة المرقب وعدد من مؤسسات المجتمع المدني " اعمال بلا حدود ،" فلنرتقي معا " و رابطة شباب الخمس ، وذلك بمقر المركز الثقافي بالبلدية.

وأفادت مصادر بالحراك وكالة الانباء الليبية ان هذا المشروع يهدف إلى رفع درجة الوعي الثقافي للمواطنين وتوعيتهم وتعريفهم بالعملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات القادمة .

وأضافت أن المشروع يتضمن برامج ومحاضرات توعوية داخل المؤسسات التعليمية في بلدية الخمس ، إضافة إلى إقامة حلقات نقاش مفتوحة تضم خبراء وشخصيات سياسية و فئات شبابية يتم خلالها مناقشة والتعريف بمشروع الدستور وأهمية الاستفتاء عليه.

وأشارت ذات المصادر الى ان هذا المشروع يأتي ضمن أهداف حراك ليبيا حلها الشباب من أجل توعية المواطنين بأهمية المسار الإنتخابي ، ودعم المسار الديمقراطي الليبي .





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