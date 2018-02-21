الاعلان عن توقيع مذكرة تفاهم لحماية الممتلكات الثقافية والاثرية بين الولايات المتحدة الامريكية وليبيا الجمعة القادمة .

نيويورك 21 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت وزارة الخارجية الامريكية انه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الامريكية وليبيا لحماية الممتلكات الثقافية والاثرية وذلك يوم الجمعة القادم الموافق للــ 23 من شهر فبراير الجاري بمقر وزارة الخارجية الامريكية بنيويورك .

وأضافت الوزارة بحسب مانشرته على موقعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت أنه سيقوم بالتوقيع على هذه المذكرة عن الجانب الامريكي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية " ستيفن قولد اشتاين " وعن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية " لطفي المغربي " وذلك بمقر وزارة الخارجية الامريكية بنيويورك .

وأشارت الى ان التوقيع على هذه المذكرة يأتي في اطار التعاون بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة الوفاق الوطني لحماية الاثار والممتلكات الثقافية من التهريب والمتاجرة .



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