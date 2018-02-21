رئيس البرلمان العربي يدين قصف قوات النظام السوري للغوطة الشرقية .





القاهرة في 21 فبراير 2018 (وال)- ادان رئيس البرلمان العربي مشعل

السلمي بشدة قصف قوات النظام السوري المستمر الذي تتعرض له منذ عدة

أيام وما خلفه من مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وقال السلمي في بيان صحفي اليوم إن ما يحدث في الغوطة الشرقية جريمة بشعة

لا يمكن تبريرها ، لأنها تتنافى مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي

الإنساني؛ داعياً المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي والجمعية

العامة للأمم المتحدة والدول الفاعلة في النظام الدولي للتدخل الفوري ؛

لوقف هذه الجريمة البشعة التي تحدث أمام مرأى ومسمع العالم.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وجادة وفاعلة على

أرض الواقع؛ لحماية المدنيين السوريين من قصف النظام للمدنيين بالطائرات

والبراميل المتفجرة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والقيام

بدوره الحقيقي والإنساني لوقف هذه الجرائم المستمرة.

ودعا السلمي إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المسؤولين عن قتل المدنيين

واستهداف المنشآت المدنية لمحكمة الجنايات الدولية.