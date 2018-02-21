دراسة تكشف تاريخ ظهور النباتات على سطح الأرض.الأربعاء ، 21-02-2018 - 16:07:00



موسكو21 فبراير 2018 (وال) - أظهرت الأبحاث الجديدة أن النباتات اجتاحت
القارات قبل 100 مليون سنة، ويعتقد العلماء أن النباتات الأولى ظهرت قبل
حوالي 500 مليون سنة.
وحتى ذلك الحين، لم يكن هناك أي مظهر من مظاهر الحياة على الأرض سوى
الميكروبات، وذلك خلال أول 4 مليارات سنة من تاريخ الكوكب.
ومهد انتشار النباتات الخضراء عبر القارات، الطريق أمام زحف الحيوانات
البرية البدائية الأولى من البحر.
وفي السابق، اعتمد العلماء المختصون بدراسة الجدول الزمني للحياة على
الأرض، على الأحافير النباتية القديمة، التي يبلغ عمرها حوالي 420 مليون
سنة.
واستخدم البحث الجديد، الذي نُشر في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية
للعلوم، تقنيات "الساعة الجزيئية" لتوفير سجلات أكثر دقة.

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